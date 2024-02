Dijak derrotó a Joe Gacy en NXT Vengeance Day

En el especial NXT Vengeance Day 2024, vimos una gran lucha sin descalificación entre Dijak y Joe Gacy. El combate empezó con el bolillo del Big Boss Man, mientras que Gacy tenía otro bolillo retráctil en su mano.

Ambos metieron al ring sillas, mesas, cintas, juguetes de soldados y carritos hasta que Gacy atacó a Dijak y lo puso sobre una mesa, pero no pudo destrozarla con el cuerpo de Dijak, quien reaccionó y atacó a Gacy con un Death Valley Driver.

La lucha fue bastante extrema, se hizo uso de canecas de basuras, superpléx y mucho más. Incluso, pasó algo muy alocado: Gacy dejó ciego a DIjak con cinta adhesiva en sus ojos. Luego, Dijak sorprendió a Gacy con su remate final Feast Your Eyes, pero no pudo hacerle el toque de espaldas a su rival porque… no veía.

El final de la lucha llegó poco después. Dijak se quitó las cintas de los ojos y luego, atacó a Gacy con un bolillo. Le conectó su remate final nuevamente, noqueando a Gacy y logrando la cuenta de tres.

