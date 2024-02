Durante el reciente Vengeance Day 2024, Trick Williams salió derrotado de la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic –Bron Breakker y Baron Corbin fueron mejores que él y Carmelo Hayes, logrando el toque de espaldas sobre «Melo»- y de su combate por el Campeonato NXT, que fue defendido por Ilja Dragunov. La noche fue todavía peor para el retador pues para cerrar el show fue traicionado por su mejor amigo, que finalmente descubrió su verdadera cara y lo atacó brutalmente.

Está por ver si Williams necesita un tiempo de descanso para recuperarse del daño en la pierna pero todo el Universo WWE espera que de una respuesta a Hayes, quien mientras tanto continuará construyéndose en SmackDown. Y a falta de información sobre Trick seguimos con Carmelo para conocer su reacción inmediata a la traición. Las cámaras de NXT lo captaron entre bastidores justo después del evento y únicamente pronunció una palabra:

EXCLUSIVE: @Carmelo_WWE has a one word response after his shocking betrayal of his former friend @_trickwilliams at #VengeanceDay… pic.twitter.com/RNLiyWRHvQ

— WWE (@WWE) February 5, 2024