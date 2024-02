Desde el Tokyo Korakuen Hall, New Japan Pro Wrestling continuó con su gira «Road to the New Beginning»,

► «Road to the New Beginning»

Jeff Cobb resultó lesionado y fue reemplazado por Great-O-Khan en el quinto encuentro.

Las luchas principales giraron en torno a la rivalidad entre United Empire y Bullet Club. En la sexta lucha, HENARE y Gabe Kidd terminaron en doble KO tras una reñida refriega.

Siguó otro mano a mano donde David Finlay fue contundente ante el inglés Callum Newman.

En el turno estelar, BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney) recuperaron el Campeonato de Parejas Jr. IWGP tras doblegar a Catch 2/2 (Francesco Akira y TJP) quienes les concedieron a los primeros revancha directa tras lo sucedido en Wrestle Kingdom 18. De esta manera, Connors y Moloney comenzaron su segundo reinado.

Después del evento principal, 2/2 continuó siendo atacado por el Bullet Club. O-Khan y Cobb, que tenían una lesión en la pierna, también fueron atacados después de que se apresuraron a ayudar. En el micrófono, Finlay prometió que United Empire será destruido en Osaka la próxima semana.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 04.02.2024

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,433 Espectadores

1. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino, Togi Makabe, El Desperado, Master Wato y Oleg Boltin (9:40) con la EVIL de EVIL sobre Makabe.

2. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori derrotaron a Hikuleo, El Phantasmo y Tomoaki Honma (11:30) con un Package Driver de Owens sobre Honma.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Ryusuke Taguchi y YOH (12:38) con un Modified Sleeper Hold de Sabre sobre Taguchi.

4. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:16) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Tsuji.

5. Great-O-Khan venció a Alex Coughlin (12:05) con un Jackknife Hold.

6. HENARE vs. Gabe Kidd – finalizó en doble KO (20:27).

7. David Finlay derrotó a Callum Newman (10:27) con la Overkill.

8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney vencieron a Francesco Akira y TJP (c) (13:13) cuando Connors colocó espaldas planas a Akira tras un Full Clip conquistando el título