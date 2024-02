Bron Breakker y Baron Corbin ganaron el Dusty Rhodes Tag Team Classic 2024

En el especial de NXT más reciente, denominado Vengeance Day 2024, vimos a Bron Breakker y Baron Corbin enfrentarse a Trick Williams y Carmelo Hayes en la final del Torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic 2024.

El inesperado equipo de Breakker y Corbin se alzó con la victoria. De grandes enemigos a triunfadores. La lucha la empezó Breakker y Hayes, pero este último rápidamente le dio el relevo a Williams. Sin embargo, ambos fueron destrozados por Bron. Corbin entró y el Trick Melo Gang empezó a golpearlo y así lo dominaron por varios minutos hasta que Breakker atacara a Hayes con un Cutter.

Más adelante, Breakker y Corbin hicieron varios relevos cortos para golpera a Hayes. Más adelante, Hayes atacó a Corbin y logró hacerle una rodada a espaldas a Breakker, pero la cuenta llegó solo a dos. Breakker se enojó y brutalizó a sus dos rivales con supléxes dobles al mismo tiempo. Corbin ataco´con el Deep Six a Williams, pero la cuenta llegó solo a dos.

Breakker se lanzó con un tope suicida sobre Hayes y Williams fuera del ring. Hayes luego se metió al ring y Breakker lo partió en dos con una spear para poder alzarse con la victoria,

The #DustyClassic celebration is on!

Congrats to @BaronCorbinWWE and @bronbreakkerwwe 👏👏👏#VengeanceDay pic.twitter.com/rnnF53m1AH

— WWE (@WWE) February 5, 2024