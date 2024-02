El especial NXT Roadblock volverá en 2024

Roxanne Pérez intentó destronar a Lyra Valkyria como Campeona NXT durante Vengeance Day 2024. No pudo hacerlo, en parte debido a que Lola Vice cobró su oportunidad titular, convirtiendo la lucha en una triple amenaza, haciendo uso de su contrato por ganar el torneo Breakout, y fue ella la que acabó cayendo ante la monarca. «The Prodigy» ha estado buscando recuperar el cinturón desde que tuvo que devolverlo en 2023 debido a un problema de salud causado durante su defensa ante Meiko Satomura en el especial Roadblock.

► Vuelve NXT Roadblock

Sería poético que Roxanne finalmente recuperara el campeonato en la edición del mismo de 2024. Ya veremos si eso ocurre o no pero de momento continuamos con dicho show porque NXT acaba de anunciar que tendrá lugar durante el episodio del 5 de marzo; no es un Premium Live Event como sí el realizado esta pasada noche. No se conocen más detalles pero marcamos la fecha en nuestro calendario. Aunque en realidad ya lo estaba, no por este motivo, pero sí porque entonces será el lanzamiento de WWE 2K24 para aquellos que adquirieron la edición Deluxe.

Otro momento importante de NXT Roadblock fue, por ejemplo, cuando en la edición de 2022 Dolph Ziggler ganó el Campeonato NXT. O cuando en la misma Grayson Waller venció a LA Knight en un combate Last Man Standing. Recordemos también que las dos primeras veces que este evento especial se llevó a cabo fue en el elenco principal de WWE. A destacar que en 2016 Triple H defendió ante Dean Ambrose el Campeonato WWE en la lucha estelar o que en 2017 Kevin Owens retuvo el Campeonato Universal ante Roman Reigns para cerrar el show.