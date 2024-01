Pat McAfee volvió a WWE durante Royal Rumble 2024, donde formó parte de la mesa de comentaristas junto a Michael Cole y Corey Graves, y luego terminó siendo uno de los participantes del rumble de 30 luchadores, aunque no duró mucho tiempo porque se acabó eliminando a sí mismo, lo cual explicó al término del evento. El ex jugador de la NFL ya había trabajado con Cole en SmackDown en el 2022, pero no lo había hecho con Graves, a quien incluso empujó al momento de llegar a la mesa, aunque después la relación fue mucho más cordial durante la transmisión.

► Pat McAfee trabajó con Michael Cole y Corey Graves en Royal Rumble 2024

McAfee fue parte de la mesa de comentarios de SmackDown durante el 2022, hasta que le surgió una oferta de trabajo en ESPN Game Day durante la temporada del fútbol americano universitario. Eventualmente firmó un contrato lucarativo con ESPN, aunque este no fue renovado, y dejó el hueco necesario para que pudiera volver a trabajar en WWE, en esta ocasión, como comentarista regular de Monday Night Raw.

Pat McAfee calificó de menara positiva su regreso a la mesa de comentarios en WWE durante el Royal Rumble, incluida la relación con Corey Graves. En la reciente transmisión de su Podcast, The Pat McAfee Show, el ex jugador de los Indianapolis Colts habló sobre su regreso a la WWE por primera vez desde WrestleMania 39, y rápidamente se refirió a sus interacciones con Graves durante el evento.

«Fue increíble, hombre. Y fue divertido volver a trabajar junto a Corey Graves, lo cual es genial, porque durante un tiempo allí, no fue una maravilla. Fue como, ‘Oh, este tipo me odia hasta las entrañas’.»

«El sábado por la noche, Graves estuvo increíble. Tiene un cerebro de nivel experto y Michael Cole es el mejor de todos los tiempos».

McAfee admitió no estar familiarizado con algunos participantes del Royal Rumble, incluida la campeona Knockouts TNA, Jordynne Grace, pero el entusiasmo que le pusieron Cole y Graves lo ayudó a salir adelante en esta situación; además, es comprensible dado el hecho de que se trataba de alguien que no está bajo contrato con la compañía, y cuya aparición también fue una sorpresa para la gran mayoría.

Con McAfee apareciendo regularmente en Monday Night Raw junto a Michael Cole, se espera que Wade Barrett migre a SmackDown para hacer dupla con Corey Graves en la mesa de comentaristas.