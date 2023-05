Pat McAfee firmó un acuerdo lucrativo con ESPN

Pat McAfee estuvo trabajando como comentarista regular en WWE durante el año pasado, hasta que le surgió una oferta de trabajo en ESPN Game Day durante la temporada del fútbol americano universitario. Eventualmente regresaría como invitado tanto en Royal Rumble como en WrestleMania 39 (donde también compitió contra The Miz), aunque su futuro era incierto en cuanto a volver a trabajar regularmente, e incluso su futuro estaría muy lejos de la compañía.

► Pat McAfee recibirá más de diez millones de dólares al año

Y como estaba previsto, The New York Post confirmó recientemente que Pat McAfee trasladará su programa diario, The Pat McAfee Show, desde FanDuel a ESPN, lo que le reportará un salario anual de “más de ocho cifras”. Se espera que el acuerdo comience en unos meses, dejando así otro contrato lucrativo que tenía con FanDuel.

“The Pat McAfee Show se mudará a ESPN en un acuerdo multimillonario que se espera que comience en el otoño, según pudo saber The Post. En el proceso, parece que McAfee se alejará de su contrato de cuatro años y 120 millones de dólares con FanDuel, donde está en el segundo año del acuerdo.

La cantidad que ESPN pagará a McAfee aún no se conoce por completo, pero es más de ocho cifras por año, según las fuentes.”

A pesar del cambio a ESPN, se espera que The Pat McAfee Show continúe de alguna manera en YouTube, donde transmite regularmente de lunes a viernes, y posiblemente con segmentos que también se transmitirán en ESPN, poniéndose a la vanguardia de las transmisiones deportivas en los Estados Unidos.