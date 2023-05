Pat McAfee firmaría un contrato a largo plazo con ESPN

Pat McAfee estuvo trabajando como comentarista regular en WWE durante el año pasado, aunque se ausentó debido a que estuvo trabajando en ESPN Game Day durante la temporada del fútbol americano universitario. Eventualmente regresaría como invitado tanto en Royal Rumble como en WrestleMania 39 (donde compitió contra The Miz), aunque su futuro era incierto en cuanto a volver a trabajar regularmente, y no había una fecha prevista para una nueva aparición.

► Programa de Pat McAfee llegaría a ESPN

La mayor fama de Pat McAfee no la ha conseguido ni en WWE ni en la NFL, sino que la ha forjado con su propio Podcast, The Pat McAfee Show, y precisamente eso le ha valido tener varios contratos, incluyendo uno vigente con FanDuel, el cual es un acuerdo bastante lucrativo para él. Dicho esto, un nuevo contrato podría estar en camino para McAfee, según informa The New York Post.

“The New York Post informa que Pat McAfee está en conversaciones para dejar su puesto en FanDuel y firmar un acuerdo con ESPN. McAfee recientemente hizo un regreso sorpresa a la WWE en WrestleMania 39, luego de una pausa para trabajar como panelista semanal en el College Gameday de ESPN.

Mientras Pat McAfee contempla retirarse de su contrato de 120 millones de dólares con FanDuel, ESPN se ha convertido en el principal candidato para ser el hogar de su programa diario, según ha podido saber The Post.

McAfee, de 36 años, se ha convertido en una sensación multiplataforma con su “Pat McAfee Show” en YouTube, su trabajo como actor de WWE y como panelista de “College GameDay”, pero ahora está trabajando para lograr una relación más amplia con ESPN.

No se cierra ningún trato. McAfee no devolvió los mensajes. ESPN se negó a comentar.”

Si bien no ha habido una confirmación oficial de ESPN o Pat McAfee, se informa que un anuncio podría llegar pronto. Mientras tanto, está gozando de su reciente paternidad, dado que hace pocos días nació su primera hija.