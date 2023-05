Pat McAfee da la bienvenida a su primera hija

Pat McAfee estuvo trabajando como comentarista regular en WWE durante el año pasado, aunque se ausentó debido a que estuvo trabajando en ESPN Game Day durante la temporada del fútbol americano universitario. El ex NFL eventualmente regresaría como invitado tanto en Royal Rumble como en WrestleMania 39, aunque su futuro era incierto en cuanto a volver a trabajar regularmente, y no había una fecha prevista para una nueva aparición.

Durante el año pasado, Pat McAfee y su esposa Samantha revelaron el año pasado que estaban esperando su primer bebé, y que el nacimiento se llevaría a cabo en mayo de este año. Precisamente, este jueves el comentarista recurrió a su cuenta de Twitter y subió una foto desde la cama del hospital, mientras él y su esposa agarraban el pie de su hija recién nacida. McAfee anunció al mundo que ahora es oficialmente un feliz padre.

Today’s a day that @MrsMcAfeeShow and I have been dreaming of.. I can’t wait to see where this foot gets to go beautiful girl. WE LOVE YOU.

Baby and Momma are both healthy.

Momma and I are floating with joy. This is amazing. Thanks for all of the good vibes.

🤟🏼🌈🌈👶🏼 pic.twitter.com/TpkCtHkeAM

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 4, 2023