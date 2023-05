AJPW: «Champion Carnival 2023» Día 6

Sigue en curso el torneo «Champion Carnival 2023» y en su sexta jornada, All Japan Pro Wrestling llegó al Dream Messe Miyagi West Building Hall.

► «Champion Carnival 2023» Día 6

Rei Saito logró su cuarta victoria en la competencia, tras someter a Hokuto Omori utilizando su mayor corpulencia.

Su gemelo Jun Saito también salió con la mano en alto, consiguiendo sus primeros dos puntos dominando a Yoshitatsu.

El gigante Shuji Ishikawa ligó su tercer resultado positivo, pasando sobre Takao Omori.

En el único duelo de la Jr. Tag Battle of Glory, Hikaru Sato y Dan Tamura obtuvieron su segundo triunfo, esta vez ante Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO.

Kento Miyahara logró un importante resultado ante el poderoso Cyrus. Miyahara contabilizó ocho unidades.

Suwama fue frenado en seco por Shotaro Ashino, quien lo doblegó en poco más de trece minutos de acciones.

Yuma Aoyagi sumó su tercera victoria imponiéndose al veterano Satoshi Kojima, en el cierre de la intensa jornada.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2023», 23.04.2023

Dream Messe Miyagi West Building Hall

Asistencia: 419 Espectadores

1. Champion Carnival – Grupo B: Rei Saito [8] venció a Hokuto Omori [4] (6:51) con un Drill-A-Hole Piledriver.

2. Champion Carnival – Grupo A: Jun Saito [2] derrotó a Yoshitatsu [2] (6:25) con un Cobra Clutch Slam.

3. Champion Carnival – Grupo B: Shuji Ishikawa [6] venció a Takao Omori [0] (5:35) con un Air Scissors Drop.

4. Yuma Anzai, Ryo Inoue y MUSASHI derrotaron a Ryuki Honda, Black Menso~re y Aizawa No. 1 (9:20) con la Niten Ichiryu de MUSASHI sobre Menso~re.

5. Jr. Tag Battle of Glory: Hikaru Sato y Dan Tamura [4] vencieron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2] (11:19) con una Powerbomb de Tamura sobre Aoyagi.

6. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [8] derrotó a Cyrus [4] (6:23) con un Horizontal Cradle.

7. Champion Carnival – Grupo B: Shotaro Ashino [6] venció a Suwama [6] (13:29) con un Ankle Lock.

8. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi [6] derrotó a Satoshi Kojima [4] (13:59) con THE FOOL.

– Champion Carnival 2023 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Ryuki Honda [8]

-. Kento Miyahara [8]

3. T-Hawk [6]

-. Yuma Aoyagi [6]

5. Cyrus [4]

-. Satoshi Kojima [4]

7. Yoshitatsu [2]

-. Jun Saito [2]

Grupo B:

1. Rei Saito [8]

2. Suwama [6]

-. Shuji Ishikawa [6]

-. Shotaro Ashino [6]

-. Manabu Soya [6]

6. Hokuto Omori [4]

-. Yuma Anzai [4]

8. Takao Omori [0]

– Jr. Tag Battle of Glory 2023 – Clasificación Parcial:

1. Hikaru Sato y Dan Tamura [4]

2. Naruki Doi y Naoki Tanizaki [2]

-. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [2]

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [2]

-. Ryo Inoue y Oji Shiiba [2]