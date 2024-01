Pat McAfee volvió a WWE durante Royal Rumble 2024. Primero, para unirse a la mesa de comentaristas con Michael Cole y Corey Graves. Más tarde, para ser uno de los participantes de la batalla real de 30 luchadores; no por mucho tiempo pues se acabó eliminando a sí mismo, lo cual explicaba así al término del evento:

«De repente, estoy en el Royal Rumble, número 22, y nadie me advirtió sobre eso. Tengo mis botas vaqueras puestas. Michael Cole me dejó entrar allí, fue grosero de su parte, pensé que éramos amigos. Luego hubo algo allí, 7’3″, era como mirar una estatua de un ser. Vi a Bron Breaker ladrándome, pensé que no debería estar aquí en este momento, no estoy preparado para esto. Además, ¿quién sería yo para quitarle un lugar en el evento principal de WrestleMania a alguien? Salí de allí. Luego volví pensando ‘Espera un minuto, ¿voy a ser un cobarde?’ Luego me di cuenta rápidamente, sí, lo soy.»

► Pat McAfee vuelve a WWE

Parecía que sería solo una nueva aparición especial del exjugador de la NFL y narrador también del football universitario pero durante el episodio de WWE RAW de esta pasada noche se hizo oficial que de ahora en adelante él y Michael Cole serán los comentaristas a tiempo completo de la marca roja.

¿Y qué va a pasar con Wade Barrett? Es de suponer que comenzará a trabajar con Corey Graves en SmackDown después de la salida de la empresa de Kevin Patrick.

Para ver de otra manera la vuelta de Pat McAfee, recordemos lo que decía Michael Cole acerca de recuperar su pasión por la lucha libre:

«Pat ayudó a revigorizar mi amor por nuestro negocio. He estado sentado en esa silla en primera fila durante 25 años narrando entretenimiento deportivo en vivo todas las semanas. Me he perdido dos programas de televisión durante ese período. Como se puede imaginar, esa cantidad de repeticiones puede volverse tediosa con el tiempo. Pat cambió todo eso y cada semana se convirtió en una nueva aventura y un nuevo capítulo en mi carrera. Pat también me dio la confianza para abrirme y divertirme. Uno de los aspectos más destacados de mi carrera fue narrar la lucha de Pat en WrestleMania. Se merece todo su éxito”.