Pat McAfee ha sido una de las grandes contrataciones de WWE en los últimos años. Y ha resultado en una gran influencia para su compañero en la mesa de comentaristas, Michael Cole. El veterano narrador resalta en su reciente entrevista con TheAthletic.com que reavivó su amor por la lucha libre profesional.

► Michael Cole y la influencia de Pat McAfee

“Conocí a Pat por primera vez a finales de 2017 cuando WWE estaba buscando un talento fuera del mundo de la lucha libre para agregar una idea a nuestro mundo de rápido crecimiento en NXT. Mi primera impresión de Pat fue lo real que era. No había fachada, ni ego, solo un tipo genial con una tremenda cantidad de energía y entusiasmo. Por alguna razón, simplemente hicimos clic y nos hicimos amigos cercanos. Esa química luego valdría la pena en nuestra increíble carrera como tándem en Friday Night Smackdown en Fox.

«Pat tuvo éxito de inmediato como comentarista en nuestro universo debido a dos cosas: primero, Pat es un fanático. No fue entrenado como comentarista tradicional, por lo que no tiene hábitos incorporados que debamos romper. Su amor por el producto simplemente rezuma de él. En segundo lugar, Pat tiene una energía y un carisma infinitos. Hace que todo suene grande e importante. Es una de las personas más trabajadoras que he conocido. Trata a todos por igual, no tiene ego y tiene una personalidad magnética que atrae a la gente hacia él.

«Pat ayudó a revigorizar mi amor por nuestro negocio. He estado sentado en esa silla en primera fila durante 25 años narrando entretenimiento deportivo en vivo todas las semanas. Me he perdido dos programas de televisión durante ese período. Como se puede imaginar, esa cantidad de repeticiones puede volverse tediosa con el tiempo. Pat cambió todo eso y cada semana se convirtió en una nueva aventura y un nuevo capítulo en mi carrera. Pat también me dio la confianza para abrirme y divertirme. Uno de los aspectos más destacados de mi carrera fue narrar la lucha de Pat en WrestleMania. Se merece todo su éxito”.