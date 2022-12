Vince McMahon frenó al Rusev Day por Aiden English

El Rusev Day fue lo mejor que vivieron Rusev, Lana y Aiden English durante sus carreras en WWE, al menos en lo relativo a popularidad. Sin embargo, de un día para otro, el trío se vino abajo. Ya pasaron unos cuantos años y los tres están fuera de la compañía pero volvemos a hablar de ello porque Road Dogg recuerda en un reciente episodio de su Oh…You Didn’t Know que si bien no sabe por qué de la nada dejaron de empujar a los dos luchadores y a la mánager cree que fue porque a Vince McMahon no le gustaba English.

► Vince McMahon, Rusev Day y Aiden English

“Entonces es sí, sí, lo vimos. Sí, vimos al Rusev Day tener éxito. Honestamente, no sé qué pasó con el Rusev Day. Un día, lo estábamos empujando y al día siguiente no. Honestamente, cuando digo que no lo estábamos empujando, no desapareció. No desapareció, simplemente ya no estábamos haciendo nada con eso.

«Cada vez que proponía algo, lo rechazaban. Así que no sé qué pasó. No voy a decir nada, porque la última vez que dije algo, recibí una llamada telefónica y no permitiré que eso vuelva a suceder.

«Pero, sinceramente, no sé qué pasó, por qué, de repente, dejamos de utilizarlo, porque iba muy bien.

“Creo que estaba teniendo éxito y no sé si Vince era fanático de Aiden English. Me siento cómodo diciendo eso. No sé si era fanático de Aiden English. Es un gran cantante. Es un gran luchador. Es, quiero decir, no es un hombre hermoso, pero yo tampoco. Bueno, mira, él no, su cuerpo se parece al de todos los demás, solo que no está bronceado y se parece a mí o lo que sea. ¿Sabes lo que quiero decir? Como si simplemente se viera diferente. Y no quiero decir nada malo con eso. No se puede decir nada hoy en día sin tener que matizarlo con todo. Dios, el tipo no es guapo, ¿qué quieres que diga?».

¿Os gustaba el Rusev Day? ¿Pensáis que podrían haber hecho mucho más?