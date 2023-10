Mark Henry analiza el paso de CM Punk por AEW

«Ahora puedes irte libremente y no debería haber más quejas. El problema se ha ido. El supuesto problema se ha ido. Todo debería ser diversión y risas, como la orina de unicornio y mantas de arcoíris. Eso es lo que debería ser ahora. Estoy curioso por ver cómo va a ser. El problema está resuelto.» Esto decía Mark Henry al poco de que CM Punk fuera despedido de AEW.

CM Punk continúa dando que hablar: Lana, Miro y la supuesta pelea con CM Punk en AEW All In.

► El paso de CM Punk en AEW

Más recientemente, el WWE Hall of Famer estuvo hablando de nuevo del Best in the World con Booker T en The Hall of Fame. Henry primero dio a conocer que Punk sí prestaba ayuda al talento joven All Elite.

«Vi cómo intentaba impulsar a los talentos más jóvenes, y AEW no es un grupo pequeño. AEW, ya sabes, en cualquier momento puede llenar un estadio con más de 80,000 entradas vendidas; no es un negocio pequeño.»

Luego, Booker comentó que Punk no llegó a ser la estrella que AEW esperaba, a lo que Henry contestó:

«Es una mentalidad anticuada, ya sabes, y esta mentalidad a menudo choca con los más jóvenes. Los jóvenes te llaman ‘boomer’ o te tachan de viejo, desactualizado o cualquier otra cosa. Algunas personas son tercas y se aferran a sus formas de hacer las cosas. Punk es una de esas personas. Esto no es una crítica. Me gusta la convicción. Me gusta cuando alguien puede mantenerse firme en sus creencias y debatir contigo sobre por qué ser un veterano te salvará. Yo lo sé por experiencia. He pasado por situaciones difíciles. Pero creo que la forma en que Punk expresó esas convicciones no resonó bien con los jóvenes«.

¿Volverá a dar que hablar en WWE?: ¿Pista o burla? CM Punk, noviembre y otra referencia a WWE.