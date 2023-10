No hay guerra entre WWE y AEW, asegura Mark Henry

Tras la última polémica entre WWE y AEW debido a los ataques de Tony Khan, surge de nuevo la cuestión de si existe una guerra entre las compañías. Puede que cierta competencia cuando se trata de firmar a un luchador, cuando sus programas se encuentran ocasionalmente en la parrilla televisiva… pero sabemos bien que las relaciones entre los talentos son muy buenas, y que tampoco se puede comparar a una con la otra para hablar de disputa de audiencias, patrocinadores, cadenas de TV…

► No hay guerra entre WWE y AEW

Booker T y Mark Henry estuvieron hablando de ello recientemente en el pódcast The Hall of Fame, declarando The World’s Strongest Man que no hay una guerra.

«No hay una guerra. ¿Sabes cuál es la verdadera competencia? La competencia son las calificaciones de tu segmento. ¿La gente cambia de canal cuando estás en el aire? Cuando era ‘Sexual Chocolate’, ‘World’s Strongest Man’ o durante la ‘Época de Dolor’, no cambiaban de canal. Puedes emparejarme con algunos de los mejores. Cuando Booker T se convirtió en ‘King Booker’, tampoco cambiaban de canal.»

«Por eso se encuentra la verdadera competencia, en los segmentos y los individuos. Pero si estuviera en WWE, preferiría no estar en la misma noche que AEW, porque quiero toda la atención. Si fuera AEW, no trasladaría mi show a la misma noche que WWE, a menos que me lo impongan. Esa es la razón por la que AEW se emite los martes, porque tuvimos que hacerlo. No se trata de ‘fastidiar’ a WWE. No es lo que hicimos. ¿Puedo decir ‘fastidiar’ aquí?

«Lo siento, chicos, pero les digo que no hay guerra. A menudo, las razones por las que suceden ciertas cosas se deben a acuerdos con las cadenas de televisión. Esa es la única razón por la que deberíamos considerar competir en la misma noche. Hay siete días en la semana.»