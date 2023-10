«Bueno, ahora está excluido de la creatividad. […] Por lo tanto, esto es muy interesante, ya que es la primera vez: Vince ahora está en la posición en la que su padre estuvo en 1984 cuando su padre dirigió la empresa durante años y años, y (luego) fue simplemente un empleado de Vince Jr. […] Así que es muy interesante lo que va a suceder. Pero el poder de Vince claramente se ha visto marginado, no hay forma de evitarlo.» Vince McMahon ha perdido el control creativo de WWE.

► El documental de Vince McMahon

Y de la misma manera -ambas cuestiones no pueden compararse, pero no deja de ser llamativas habida cuenta de que The Chairman ha pasado toda su vida teniendo la última palabra- tampoco tiene el control sobre el corte final del documental acerca de su vida que The Ringer prepara para Netflix. Durante la conferencia Bloomberg Screentime, Bill Simmons revela que McMahon no podrá cambiar nada.

«Creo que realmente podría ser el mejor en el que he participado. Estoy ansioso por ver qué piensa la gente de este. Requirió mucho trabajo y, en este caso, Netflix todavía tiene la última palabra en la edición. Seguimos un enfoque más clásico similar al modelo de ’30 for 30′. Siento que podría ser algo realmente excepcional.»

Cabe mencionarse que Vince McMahon sí podría haber puesto sus condiciones previamente acerca de qué se puede contar y que no en el documental, por lo que veremos cuando se estrene qué tan potente es sobre lo que ha hecho, tanto bueno como malo, el hasta hace poco dueño de WWE. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos más novedades.

