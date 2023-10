¿Adam Copeland está lastimando su legado en AEW?

«Fue incómodo. Quiero decir, estaba bastante claro que algo se desencadenó, y en ese momento no estaba guionado. Uno de ellos se molestó un poco y el otro le respondió con enojo. Pueden hacerlo funcionar, no hay nada de malo en ello, pero no fue fluido. Estaba pensando, ‘¿a dónde va esto?’ Son profesionales y lograron terminarlo. Sabes, fue esa línea de ‘enano vainilla’, vaya, qué línea tan terrible, ¿entiendes a lo que me refiero? Fue simplemente brutal.» Recientemente, conocíamos que Adam Copeland y Ricky Starks se enojaron de verdad en AEW Collision.

Edge vs. Randy Orton sin límites: Adam Copeland recuerda The Greatest Wrestling Match.

► El legado de Adam Copeland

Ahora volvemos a esa promo que ambos luchadores compartieron con Bryan Danielson, FTR, Christian Cage, Luchasaurus, Nick Wayne, y Big Bill a través de las recientes declaraciones de Eric Bischoff en 83 Weeks. The King of Controversy considera que The Rated-R Superstar está dañando su legado en la compañía All Elite con ese intercambio de palabras con The Absolute en el programa del pasado sábado.

«Si Adam está siendo presentado como ese héroe veterano, que debería ser porque lo es, eso cambia mi perspectiva sobre el discurso. En mi opinión, un héroe veterano, una leyenda, alguien claramente mucho más experimentado, no daría ese discurso.»

«Si has heredado esa percepción, si has construido esa percepción con la audiencia y te reconocen como un artista legendario, creo que eso disminuye la imagen de Adam Copeland como ese héroe legendario.»

Podríamos mencionar, aunque realmente puede que no tenga sentido, que el legado existe sobre Edge no tanto sobre Adam Copeland pues como quien dice acaba de nacer en la lucha libre profesional. No obstante, todo lo que está haciendo el canadiense en AEW es debido a su carrera en WWE. Por otro lado, puede que ahora, en esta nueva aventura, quiera ser alguien diferente.

