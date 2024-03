Otras tres luchas más se confirmaron para WrestleMania XL

Casi sin darnos cuenta, estamos ya a apenas tres semanas de la realización de WrestleMania XL. Pero WWE lo tiene muy presente, y quiere dejar anunciado un cartel sustancioso, aunque las ventas de boletos para ambas jornadas del evento necesiten poco impulso.

Así, ayer como consecuencia de lo visto en SmackDown, WrestleMania XL cuenta ahora con tres nuevos encuentros.

De carácter titular, habrá dosis de Logan Paul en «The Showcase of the Inmortals», cuando este ponga sobre la mesa el Campeonato de los Estados Unidos ante Kevin Owens y Randy Orton, tras retener en Royal Rumble frente a «The Prize Fighter» y caer en Elimination Chamber vía RKO.

Y sin oros de por medio, veremos dos duelos individuales: Jey Uso vs. Jimmy Uso y LA Knight vs. AJ Styles. Ambos, concretados mediante retos que Jey y Knight lanzaron, respectivamente durante el episodio.

WWE, por ahora, no ha dado cuenta de en qué jornada de WrestleMania XL se disputará cada uno de estos tres combates.

Alcanza la decena de combates el cartel de WrestleMania XL, cita que tendrá lugar los días 6 y 7 de abril desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

