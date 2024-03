Oficial: AJ Styles vs. LA Knight en WrestleMania

Es oficial. Anoche en SmackDown, LA Knight decidió lanzar un reto directo a AJ Styles para que lo enfrentara en WrestleMania 40. Styles no apareció al primer llamado, así que LA Knight se empezó a burlar y a llamarlo cobarde.

Pero, luego, AJ Styles lo atacó a traición a punta de silletazos, tal cual como ocurriera hace unas semanas, cuando Styles se metió a la Elimination Chamber y atacó a LA Knight. Algunos aficionados creen que sería bueno que este combate tuviera la estipulación de ser una lucha de sillas. Ahora, WWE ya ha hecho oficial el combate entre ambos, por medio del siguiente artículo en su sitio web:

Un Superastro está decidido a hacer que la experiencia de AJ Styles en WrestleMania 40 sea un día complicado.

Cuando LA Knight estaba compitiendo dentro de la Cámara de Eliminación, Styles irrumpió en la estructura para atacarlo y perturbar sus esfuerzos por convertirse en el retador número uno al Campeón Mundial de Peso Completo Seth «Freakin» Rollins en WrestleMania.

Desde el evento Premium en vivo, Knight ha estado en una incansable búsqueda para encontrar al Fenomenal, buscando en todas partes, desde detrás del escenario en SmackDown, hasta el catering, e incluso en varios lugares fuera de la WWE.

Incapaz de encontrar a su presunto adversario para vengarse, Knight desafió a Styles a un combate en El Gran Espectáculo. Sin embargo, tan pronto como se emitió el desafío, Styles ejecutó repentinamente otro violento asalto a Knight antes de declarar que lo verá en WrestleMania.

¡No te pierdas WrestleMania 40 el sábado 6 de abril y el domingo 7 de abril a las 7 ET/4 PT, transmitido EN VIVO en Peacock en Estados Unidos y en WWE Network en todas partes!

Here’s the promo segment with LA Knight, who is later attacked by AJ Styles#SmackDown @YEAHRevolution_ pic.twitter.com/IlBQlrSxiS

— Fog Jones (@TheFogJones) March 16, 2024