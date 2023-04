No se espera ya que Jay White firme con WWE

Por algún motivo New Japan Pro-Wrestling tuvo que tomarse la molestia de trazar una historia de despedida para Jay White. Primero, con un “Loser Leaves Japan”, donde White perdió ante Hikuleo, y después con un “Loser leaves NJPW”, donde el neozelandés salió derrotado ante Eddie Kingston.

Y es que White lleva desde entonces, 18 de febrero, sin luchar. Ese mismo mes, Dave Meltzer apuntó que WWE sería su destino más probable, y con el hecho presente de que “The Switchblade” pusiera a la venta por tiempo limitado varios artículos en Pro Wrestling Tees, el periodista publicó esto.

«A fecha del 28 de febrero, Jay White es agente libre. Aunque todas las circunstancias indican que se dirige a WWE, aún no hay confirmación oficial de ello. Si va a WWE, no es algo que sea conocido por muchos dentro de la compañía, porque varias personas que normalmente saben cosas no han escuchado mencionar su nombre».