En el gran cierre de la gira “The New Beginning“, New Japan Pro Wrestling llegó al Osaka Prefectural Gymnasium, donde se disputaron tres campeonatos.

► “The New Beginning in Osaka”

Un año y un mes después de la violenta lucha que sostuvieron por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos, Hiroshi Tanahashi y KENTA volvieron a confrontarse en un duelo individual. Fue un duelo muy reñido entre dos hombres que se conocen muy bien y buena parte de la la lucha fue nivelada, hasta que poco a poco el “Ace of Universe” fue imponiendo sus condiciones. KENTA hizo su mejor esfuerzo y apostó por dos duros GTS, pero Tanahashi logró esquivarlos y remató con un Sling Blade seguido de High Fly Flow.

Como todas las luchas de House of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi y SHO), ésta resultó muy accidentada. Pero El Desperado, Minoru Suzuki y Ren Narita sacaron fuerzas de flaqueza y lograron imponerse para convertirse en los nuevos Campeones de Tercias de Peso Abierto NEVER. Tras recibir los cinturones, Minoru Suzuki anunció que su grupo se llamará “Strong Style”.

Jay White y Hikuleo se enfrentaron en un duelo donde la estipulación marcaba que el perdedor tendría que irse de Japón. White intentó todos sus trucos, incluidas las distracciones de Gedo, pero Hikuleo no cayó y en cambio se lanzó en una ofensiva brutal, llevando la lucha hacia la barra de protección y las mesas.

Sin embargo, White no se amilanó y logró recuperarse; pero el impetuoso Hikuleo respondió con furia, trenzándose ambos en un choque muy duro. El cierre fue una secuencia de castigos, con Hikuelo aplicando Powerslam y White respondiendon con Bladerunner. Hikuleo sujetó el cuello de “Switchblade” y lo levantó para impactarlo en un brutal Chokeslam del que ya no se levantó, por lo que White deberá irse de Japón.

Tama Tonga y El Phantasmo se enfrentaron por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Esta fue una batalla donde los contendientes se mostraron demasiado precavidos y se estudiaron demasiado, por lo que hubo momentos que se hicieron largos y aburridos. Phantasmo incluso intentó golpear al campeón con el cinturón, pero el réferi lo impidió, Al final, Tonga conectó un Jay Driller para concretar la primera defensa de su título.

En el turno principal, Kazuchika Okada supero a Shingo Takagi, defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP; además, impidió que Takagi se convirtiera en doble campeón. Takagi comenzó tomando la iniciativa, planteando una ofensiva fuerte y veloz. Okada se concretó en aguantar los castigos, hasta un momento determinado cuando se lanzó con todo su arsenal. El cierre fue muy recio, con Takagi aplicando un Last of the Dragon, pero no pudo completar la cuenta porque Okada se levantó; Takagi volvió a la ofensiva con una Pumping Bomber, pero Okada contraatacó con un Rainmaker y todo terminó.

Tras el duelo, Kazuchika Okada nominó como su siguiente rival a Hiroshi Tanahashi, para enfrentarlo en Battle in the Valley. De esta forma, Okada se medirá con el “Ace of Universe” once años después de la sorprendente victoria que marcó su ascenso a planos estelares.

Los resultados completos son:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN OSAKA”, 11.02.2023

Osaka Prefectural Gymnasium

Asistencia: 4,055 Espectadores

1. Great-O-Khan y Aaron Henare vencieron a Toru Yano y Oskar Leube (6:38) con un Rampage de Henare sobre Leube.

2. Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Shota Umino, Tomoaki Honma, Tiger Mask y Ryusuke Taguchi (8:43) con la TIME BOMB II de Takahashi sobre Taguchi.

3. Taiji Ishimori vencieron a Master Wato (11:18) con un Bloody Cross.

4. Hiroshi Tanahashi derrotó a KENTA (13:57) con un High Fly Flow.

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vencieron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO (c) (12:51) con un Cobra Twist de Narita sobre Takahashi – conquistando el título.

6. Loser Leaves Japan Match: Hikuleo derrotó a Jay White (25:08) con un Chokeslam.

7. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vencieron a El Phantasmo (27:07) con un Jay Driller defendiendo el título

8. IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) derrotaron a Shingo Takagi (32:07) con un Rainmaker defendiendo el título.