El fichaje de Jay White por WWE, bajo siete llaves

Finalmente, Hikuleo, y no Jay White, ganó aquel combate “Loser Leaves Japan” del pasado mes en NJPW The New Beginning In Osaka. Por consiguiente, White tuvo que dejar de competir sobre el país del sol naciente, según dictaba la estipulación.

Y apenas una semana después, White, convencido de que podría entonces seguir luchando para NJPW en suelo estadounidense, perdió tal comodín, pues cayó derrotado ante Eddie Kingston durante Battle In The Valley, también bajo estipulación “Loser Leaves”. En esta ocasión, el perdedor debía dejar NJPW.

Aparente adiós de White al “King Of Sports” que ipso facto hizo prever su firma con WWE, empresa interesada en él desde hace tiempo. Inicialmente, Dave Meltzer expuso una falta de prioridad hacia White por parte de McMahonlandia, pero a posteriori, consideró cantado el fichaje.

«Nadie en la WWE ha confirmado la entrada de Jay White, pero ciertamente son los favoritos. Uno pensaría que si White fuera a AEW, podría trabajar en grandes espectáculos con New Japan y continuaría haciéndolo, pero no harían las luchas de ‘loser leaves’ a menos que hubiera una buena razón».

► Un secreto muy bien guardado

Dos semanas después de aquella última actualización del caso Jay White, Dave Meltzer ofreció novedades en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«A fecha del 28 de febrero, Jay White es agente libre. Aunque todas las circunstancias indican que se dirige a WWE, aún no hay confirmación oficial de ello. Si va a WWE, no es algo que sea conocido por muchos dentro de la compañía, porque varias personas que normalmente saben cosas no han escuchado mencionar su nombre».

Sería esta la enésima vez que WWE intenta evitar filtraciones que confirmen una importante adquisición. Véase, nada extraño. Si sirve como pista, White informó la pasada semana de la disponibilidad por tiempo limitado de varios artículos en Pro Wrestling Tees.