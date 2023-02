WWE sería la siguiente parada en la carrera de Jay White

En un lapso de ocho días, Jay White perdió ante Hikuleo y Eddie Kingston en sendas luchas con estipulación, que tuvieron como consecuencia el retiro definitivo del “Switchblade” de NJPW, empresa donde tuvo éxito en algún momento cuando fue Campeón de Peso Completo IWGP, y se convirtió en una de las principales figuras en el país asiático.

► Jay White continuará su carrera en los Estados Unidos

Tras perder en Battle in the Valley el pasado fin de semana, surgieron las especulaciones sobre el futuro en la carrera luchística de Jay White, a quien vinculan tanto en AEW como en WWE. Según indicó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, WWE es “ciertamente el favorito” para fichar al líder del Bullet Club, aunque este no luzca como un fichaje prioritario para la empresa de Vince McMahon.

“Nadie en la WWE ha confirmado la entrada de Jay White, pero ciertamente son los favoritos. Uno pensaría que si White fuera a AEW, podría trabajar en grandes espectáculos con New Japan y continuaría haciéndolo, pero no harían las luchas de perdedor deja NJPW por una buena razón”.

Se conoce que Jay White también estaría buscando regresar a los Estados Unidos, y ahora parece que lo ha conseguido dado que su tiempo con NJPW ha llegado a su fin. No se conoce cuándo exactamente vence su contrato con la empresa japonesa, pero ciertamente será en los próximos días y no descartemos de que sea una de las sorpresas para WresteMania 39.