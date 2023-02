Se confirma fecha de reaparición de John Cena en WWE RAW

John Cena regresó a la acción en el último episodio de SmackDown del año pasado, donde hizo equipo junto a Kevin Owens para enfrentarse a Roman Reigns y Sami Zayn, logrando la victoria. Tras el combate, el 16 veces Campeón Mundial agradeció a los fanáticos una vez que el programa salió del aire y muchos se preguntan sobre su futuro inmediato con la compañía, ya que retomó sus actividades en Hollywood, e incluso está grabando una nueva película en Australia.

Existe la especulación de que John Cena podría enfrentarse en WrestleMania 39 ante Austin Theory, en una rivalidad que se ha estado gestando desde hace varios meses cuando este último había estado provocándolo. Sin embargo, a menos de seis semanas del evento, nada está confirmado, aunque eso no quiere decir que no exista el tiempo suficiente para construir este eventual combate.

Precisamente, un anuncio local que fue transmitido por Sean Ross Sapp en su cuenta de Twitter dio cuenta de que John Cena reaparecerá en Monday Night Raw el próximo 6 de marzo en el TD Garden en Boston, Massachusetts. No se brindaron mayores detalles, pero es posible que esta presencia tenga alguna relación con una eventual aparición en WrestleMania 39.

John Cena will appear at WWE Raw in Boston in a few weeks pic.twitter.com/52i0KkXr2v

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 20, 2023