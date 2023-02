Las comparaciones por el origen luchístico de ambos no son muy adecuadas, pero de algún modo, WWE ha querido seguir el juego de quienes ven similitudes entre John Cena y Austin Theory.

Hoy día, la joven Superestrella de Raw porta el Campeonato de los Estados Unidos por segunda vez, su primer y único título hasta ahora en WWE. Y ya sabrán que en su momento este oro fue el que estrenó el palmarés de Cena, allá por 2004.

Tal disposición podría no resultar casual, cuando llevamos meses viendo a Theory vender un futuro combate contra su ídolo, y cuando ya los vimos protagonizar careo en el episodio de Raw del pasado 27 de junio.

Nada casual, según expuso Dave Meltzer semanas atrás.

«Parece que será Cena y Theory en Mania. Era el plan desde hace tiempo, bastante tiempo».

► El primer “WrestleMania Moment” de Austin Theory

Hoy, recién salido del Wrestling Observer Newsletter, recogemos este extracto escrito por Dave Meltzer.

Ergo, el rodaje de la nueva película de Cena, Ricky Stanicky, no impedirá que “The Champ” tenga su primer combate en WrestleMania tras el que disputó en la entrega de 2020; si bien fue bajo modalidad cinematográfica. Hay que remontarse a WrestleMania 34 para encontrar el último encuentro formal de Cena en “The Showcase of the Inmortals”, donde se midió con The Undertaker.