Jay White cae de nuevo y dejará NJPW

En un lapso de ocho días, Jay White tuvo los descalabros más dolorosos de su carrera, donde tendrá que acatar las estipulaciones previamente establecidas.

► El perdedor dejará NJPW

Tras dejar Japón luego de perder su lucha contra Hikuleo en The New Beginning in Osaka, White esperaba resarcir este tropiezo en su encuentro contra Eddie Kingston en Battle in The Valley, y su confianza era tal que no dudó en aceptar la estipulación donde el perdedor tendría que abandonar NJPW y no volvería a luchar en la empresa.

Sin embargo, White no imaginó que su rival lo derrotara tras una explosiva contienda donde ambos gladiadores se atacaron sin cuartel.

El cierre de la batalla no estuvo exenta de dramatismo. Jay White conectó el Blade Runner, pero Kingston rodó al suelo y respondió con un Northern Lights Driver. Kingston puso de pie a White, lo abrazó y luego golpeó un segundo Northern Lights Driver para vencer a White.

Después de la pelea, David Finlay golpeó el ring y atacó a White, derribándolo con un Shillelagh y de forma mordaz, dijo White había desperdiciado la oportunidad que le dio NJPW, y que Finlay estaba avisando al mundo de la lucha libre que es una fuerza a tener en cuenta.

Fue en enero de 2015 cuando el neozelandés Jay White se unió a NJPW. En 2016 hizo su viaje de preparación y retornó en noviembre de 2017. A partir de ese momento, su ascenso fue apoteósico. Fue el primer campeón de Grand Slam (cuatro títulos individuales diferentes) en la historia de NJPW. Encabezó Wrestle Kingdom 15 en 2021, así como Wrestle Kingdom 17 en 2023. También encabezó el debut de NJPW en el Madison Square Garden en 2019. Ostentó el cetro principal de la empresa del león en dos ocasiones.

Sigue en duda el destino inmediato de Jay White, ya que se ha especulado que podría ir a AEW o WWE.