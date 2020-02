En el reciente Friday Night SmackDown, se anunció la presencia de las Gemelas Nikki Bella y Brie Bella en el segmento de «A moment of Bliss», aunque no se esperaba que anuncien un eventual regreso al ring, del cual ya están retiradas, toda vez que ambas anunciaron recientemente sus casi simultáneos embarazos.

Ahora, ya sabemos cuál fue el motivo de la aparición de Nikki Bella y Brie Bella en el programa de la marca azul, que se desarrolló en su ciudad natal, ya que anunciaron a su anfitriona que ahora son oficialmente exhaltadas para la Clase del 2020 del Salón de la Fama WWE.

Alexa Bliss confirmó la inducción durante una edición especial del Salón de la Fama de su segmento «Moment of Bliss» en el episodio de esta noche SmackDown en FOX. Las Bella Twins hicieron su regreso a la televisión de la WWE para el segmento, y agradecieron a los fanáticos de WWE por su carrera, al igual que dieron un agradecimiento especial a su Bella Army.

He aquí el anuncio oficial de la compañía:

JUST ANNOUNCED! The @BellaTwins will enter the #WWEHOF as a part of the Class of 2020!!#SmackDown @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/xhEBxAZu5s

— WWE (@WWE) February 22, 2020