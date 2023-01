Vince McMahon regresó a la WWE y ha sido nombrado por unanimidad presidente de la Junta Directiva para buscar concretar el proceso de venta cuanto antes. Los cambios no tardaron en llegar, con la renuncia de Stephanie McMahon a su puesto como co-CEO, mientras que Triple H sigue siendo el Director Creativo, y Nick Khan se mantiene como el único CEO de la compañía. No obstante, estos últimos sostienen que en la parte creativa todo seguirá igual, a pesar de que en los últimos días Vince McMahon ha despedido a otros funcionarios ejecutivos.

► Para Nick Khan, Vince McMahon está enfocado en el proceso de venta

Han pasado dos semanas desde que Vince McMahon recuperó su puesto como presidente ejecutivo de WWE, y el CEO de WWE, Nick Khan, cree que las cosas seguirán funcionando bajo la dirección creativa de Triple H. Durante una reciente aparición en el podcast de The Bill Simmons, el CEO de WWE transmitió una conversación que tuvo con Vince McMahon, mencionando que este último está más preocupado por explorar estrategias comerciales que por cambiar las cosas en la administración de la WWE. También se refirió a la supuesta mala relación entre Vince McMahon y Triple H, desmintiendo tal situación.

“No me parece. Creo que Vince está muy contento con el lugar en el que se encuentra la empresa, ciertamente eso es lo que me ha transmitido… Lo que me dijo y ciertamente experimenté es: ‘Está bien, ahora tengo 77 años. Quiero explorar nuestras alternativas estratégicas. ¿Hay una venta por ahí? ¿Hay una fusión por ahí? ¿Qué tendría más sentido para la empresa?’”.

“Siempre ha habido muchas conversaciones en Twitter que de alguna manera Triple H y Vince McMahon no se llevan bien. Creo que todo el mundo se está llevando muy bien”.

En concordancia con lo anterior, Nick Khan también agregó que Vince McMahon no tienen planes de aparecer en pantallas; no obstante, está por verse cómo se desarrollan los eventos en los próximos días al interior de la WWE.