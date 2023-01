Tras la salida de Stephanie McMahon, ¿dejará Triple H WWE?

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Stephanie McMahon sorprendió hace unas horas al anunciar su renuncia a WWE. La hija de Vince McMahon se desempeñaba desde julio de 2022 como Presidenta y como Codirectora Ejecutiva de WWE, al lado de Nick Khan.

Esto, luego de que su padre renunciara a la empresa envuelto en un escándalo dado que se pudo saber que pagó a varias mujeres varios millones de dólares para ocultar amoríos y una supuesta violación, así como también, habría dado dinero a Donald Trump. Todos estos gastos, si bien salieron de sus arcas personales, tenía que haberlos reportado a la empresa dada su posición de poder.

En mayo de 2022, Stephanie anunció que iba a tomarse un descanso de WWE. Luego se supo que dicha solicitud para tomarse unas vacaciones, había sido tomada días después de que llegara un correo anónimo a miembros de la Junta Directiva de la empresa, denunciando a McMahon, lo que generó una investigación que terminó costando cerca de 20 millones de dólares.

Ahora, Stephanie volvió a apartrse de WWE, esta vez con un renuncia definitiva, curiosamente, a los pocos días de que su padre se reinstaló en la Junta Directiva casi que a las malas, ante la negativa de los demás miembros de esta junta y haciendo uso al máximo de su poder. Muchos fans en redes sociales ya se han aventurado a decir que Stephanie no quiere trabajar con su padre, para no estar ligada a sus escándalos.

Y aunque en su carta informando su renuncia a la compañía, Stephanie aseguró que Nick Khan y Triple H continuaban en WWE, esto ha sido reconfirmado por Dave Meltzer del Wrestling Observer y Sean Ross Sapp de Fightful Select.

“Nick Khan es ahora el único Director Ejecutivo de WWE”.

It was reiterated to me that Triple H is still Chief Content Officer, heading up talent and live events, despite Stephanie McMahon resigning

We'll have a lot more on all this on https://t.co/jy8u4a7WDa shortly for subscribers

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 10, 2023