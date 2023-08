La pasada semana, Cody Rhodes concedió una sesión de preguntas y respuestas en Squared Circle (subforo de Reddit), y los seguidores, siempre tan vivos, no desaprovecharon la oportunidad de sonsacar a «The American Nightmare» su opinión sobre AEW All In.

Rhodes, sin tirar balones fuera, fue bastante explícito.

«Estaré trabajando ese día, pero estoy muy contento por los chicos y chicas que van a competir allí. Estoy orgulloso de Matt/Nick [Jackson] por llevar nuestra creación a otro nivel. También mencionar a mi hermana, Teil, quien puso nombre al evento y a Joe Koff en ROH por ayudarnos y darnos la oportunidad de ser nosotros mismos».

Lejos de acabar distanciados por la salida de AEW de Rhodes, The Elite sigue unida, aunque el ex Campeón TNT trabaje para WWE. The Young Bucks quisieron aclararlo el pasado año, poco después del redebut de Rhodes con McMahonlandia. Discurso suscrito por este el pasado julio.

► Cody Rhodes, también artífice de All In London

En las últimas horas, Nick Jackson ha querido compartir una ronda de agradecimientos vía Instagram por el éxito de AEW All In. Entre los nombres incluidos, sí, se encuentra Cody Rhodes. Y Jackson, de paso, aprovechó para cargar contra los especuladores.

«Esto no habría ocurrido sin ti. Alerta de ‘spoiler’ para la gente que dice que nos odiamos. No es verdad».

El próximo fin de semana, Nick Jackson y Cody Rhodes se verán forzados a competir, aunque bajo jornadas distintas. Payback tendrá lugar el sábado y All Out el domingo. Mientras Rhodes tiene segmento confirmado en el «premium live event», se desconoce si los Young Bucks formarán parte del show de AEW.