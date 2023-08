Kevin Owens y Sami Zayn defenderán oro en Payback

Es de suponer que, echando un vistazo al afiche oficial de Payback 2023, The Judgment Day tengan importante protagonismo en este «premium live event».

Y si la semana pasada se confirmó la cuarta defensa de Rhea Ripley como Campeona Mundial WWE, ante Raquel Rodriguez, ayer se hizo oficial un combate para Finn Bálor y Damian Priest por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en posesión de Kevin Owens y Sami Zayn.

Tras semanas rivalizando, el choque titular será una «Steel City Street Fight»; en referencia al tradicional sobrenombre de Pittsburgh, sede del evento. Desde que Owens y Zayn conquistaran dicho cetro en WrestleMania 39, nunca lo han puesto sobre la mesa bajo estipulación especial.

Suma ya seis encuentros Payback 2023, cuya realización está prevista para el sábado 2 de septiembre desde la PPG Paints Arena de Pittsburgh (Pennsylvania, EEUU).

