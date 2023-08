A pesar de haber cerrado su trilogía, Matt Jackson, de los Young Bucks, prevé que su historia con Dax Harwood y Cash Wheeler podría no tener fin. Recordemos que resolvieron su marcador empatado de uno a uno después de dos luchas cuando FTR ganaron en All In 2023 para retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Tras el evento, el hermano de Nick Jackson estuvo reflexionando sobre la experiencia en Sports Illustrated.

FTR was so close to retaining the #AEW World Tag-Team Titles!

«Tuvimos a más de 81,000 personas de pie, gritando justo en el momento que deseábamos, mientras enfrentábamos a uno de nuestros mayores rivales, todo esto luciendo atuendos en homenaje a uno de nuestros cantantes favoritos en el Estadio de Wembley. Ninguno de nosotros resultó herido. Tuvimos una gran lucha. No podría estar más contento. Bueno, tal vez si el final hubiera sido un poco diferente».

«Mientras sigamos siendo luchadores activos, es justo asumir que esta rivalidad nunca terminará. Realmente queríamos ilustrar que haríamos cualquier cosa y todo para lograrlo. Todos agotamos nuestras reservas de energía y no quedaba nada más. Todos resistimos movimientos que nunca habían sido resistidos antes. Llegamos al límite, como en un videojuego de pelea cuando las barras de energía de ambos personajes están en rojo. Quien logre lanzar el último golpe con suerte, gana. Ellos fueron el mejor equipo».

«Hay una química innegable entre los cuatro. Todos amamos lo que hacemos y tenemos pasión por ello. Incluso cuando estás tan cansado que no sientes las manos, simplemente sigues adelante. Puede que no seamos conscientes de las cosas que todos compartimos o tenemos en común, pero lo que todos sabemos es que todos amamos el arte de la lucha en parejas. Todos queríamos ofrecer una actuación que la gente pudiera recordar durante años, y tal vez incluso sentirse inspirada por ella«.

#ANDSTILL #AEW World Tag-Team Champions FTR!

But this looks to be far from over!

Order #AEWAllIn LIVE on PPV right now!

🇺🇸: https://t.co/mUn4tim61a

🔗 https://t.co/p1Cr3Sb7zg@youngbucks | @CashWheelerFTR | @DaxFTR pic.twitter.com/ngY8lmd0UF

— All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2023