La relación entre CM Punk y Tony Khan, ¿rota?

Mal momento para enfrascarse en absurdas peleas tras bambalinas, durante una de las semanas más importantes, sino la que más, en la historia de AEW. Pero CM Punk, genio y figura hasta la sepultura, es un verso libre.

Como veterano que debería dar ejemplo, Punk decidió protagonizar una confrontación física con Jack Perry durante All In (London), provocando que ambos gladiadores se encuentren actualmente suspendidos por AEW; si bien varias fuentes estiman mayores consecuencias para el chico de la jungla.

Punk, recordando aquella escena tiempo atrás en el vestidor de WWE relatada por Cody Rhodes, quiere ser líder. El problema es que su reputación tras el incidente en All Out 2022 ya no luce de la misma manera, y forzar un liderazgo no resulta la mejor de las ideas.

► All In (London), posible despedida de CM Punk

72 horas después de la mayor cita luchística de la historia reciente, siguen surgiendo pormenores de lo sucedido fuera de cámara durante la misma. Y claro, con CM Punk como protagonista. Pero esta vez, la gravedad de los hechos habría subido de nivel, pues implica a Tony Khan.

Bromeaba un servidor en estos días con Ernesto Ocampo que Punk estaba a media hora de aplicarle un Anaconda Vice a Khan. Por ahora, el «Best in the World» no ha llegado a tal punto, aunque el reporte que recogemos vía Wade Keller en PWTorch no está demasiado lejos. Y la ironía es que, con todo, puede que Punk fuese quien se despidiera de AEW el pasado domingo.

«La relación de CM Punk con Tony Khan puede que haya llegado al punto de no poder repararse, sugieren algunas fuentes de PWTorch en AEW […] Con el PPV de AEW All Out en Chicago este domingo, hay preocupación sobre la respuesta del público si Punk no lucha en ese show […] PWTorch ha podido saber que Punk se encaró con TK [Tony Khan] frente a otros y luego en su camerino, en lo que se ha descrito de intensa y acalorada manera, y hubo un punto, según tres fuentes que oyeron hablar de la situación, donde Punk le dijo a Khan que dejaba la empresa con malas palabras […] Si la investigación de AEW averigua que mientras Perry provocó el problema con sus comentarios a cámara durante su combate, Punk agravó la situación confrontando a Perry en persona cerca de la ‘Gorilla Position’ antes de su combate, explicaría por qué ambos fueron suspendidos. También es posible que el ataque verbal de Punk a Khan fuese suficiente para que Khan justificara su suspensión si Khan consideró que Punk cruzó una línea que antes nunca había cruzado. «Con todo el drama, los luchadores y el personal de AEW especulan abiertamente sobre si Punk busca desvincularse por completo de AEW, y si Khan está en el mismo punto respecto a la viabilidad de la relación […]»