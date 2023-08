CM Punk amenazó de nuevo con dejar AEW

Desgraciadamente, y si bien no acabó por robarse tanto focos como en All Out 2022, CM Punk protagonizó otro incidente fuera de cámara, esta vez en el reciente All In London.

Parece que movido por un comentario de Jack Perry durante la «Zero Hour», referenciando el uso de cristal real que hizo que semanas atrás ambos mantuvieran una acalorada discusión, Punk practicó un poco de «catch wrestling» con el chico de la jungla, según recogimos vía Haus of Wrestling.

«Punk estaba esperando en Gorilla Position antes de que el evento comenzara en vivo para su lucha contra Samoa Joe, cuando Perry entró en el área y se acercó a él. Fue Punk quien inició el intercambio verbal entre los dos, preguntando a Perry si tenía algo que decir, y la conversación escaló rápidamente, lo que llevó a Perry a desafiar a Punk a ‘hacer algo al respecto’. «Fue entonces cuando Punk empujó a Perry, quien respondió empujando de vuelta a Punk, y luego Punk lo colocó en lo que se describe como una llave de estrangulamiento. Se nos informa que Punk consideró que poner a Perry en esa llave era una forma de neutralizar la situación, ya que es un luchador entrenado y no quería tener que pelear con Perry. Según lo que sabemos, no se lanzaron golpes en la situación».

► CM Punk es más pilar que Jack Perry

Y sin embargo, PWTorch, en una actualización de las informaciones sobre el suceso, revela que AEW parece endosar mayor responsabilidad a Perry, quien saldría peor parado. Una postura comprensible desde el prisma económico, considerando la popularidad de Punk y su relevancia para Collision. Así, sabedor de ello, Punk no duda en chantajear a la empresa con su marcha.

«PWTorch ha sabido que tras el incidente entre CM Punk y Jack Perry la pasada noche [por anteayer] que Punk, en caliente, amenazó con dejar AEW por su frustración con todo lo sucedido […] Otra fuente cercana a la directiva cree que Perry, en esta situación, será más culpado que Punk porque empezó el incidente con sus comentarios en directo durante su combate, ya que debería haber sabido que causarían problemas […] Es importante apuntar que una investigación interna podría llevar a que se viera de forma distinta lo hecho por Perry, pero la creencia inicial de las fuentes de PWTorch es que Perry afrontará más consecuencias que Punk».

Mientras, Bryan Alvarez informa de la suspensión de Punk y Perry, pero como fuente poco fiable, tomaremos su reporte con pinzas. Esta semana, AEW presenta All Out, y ninguno de los dos gladiadores tiene combate en el cartel de la cita.