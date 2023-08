El episodio de AEW Dynamite de esta semana será realmente importante pues en él se darán las consecuencias de All In 2023, el mayor evento de la historia All Elite. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con MJF y Adam Cole, tanto como rivales por el Campeonato Mundial como siendo los Campeones Mundiales de Parejas ROH? Pero hay más, recordemos que el domingo próximo se dará All Out 2023, por lo que tambiéns erá el último que servirá de preparación para este nuevo evento pay-per-view.

Sin embargo, algunos integrantes de la compañía podrían no estar presentes durante el programa debido al funeral de Bray Wyatt. Falleció a la edad de 36 años el pasado 24 de agosto después de sufrir un infarto tras haber estado recuperándose del Covid, el cual hizo que sus problemas cardiácos se agravaran. Desde entonces, el mundo de la lucha libre profesional se ha volcado con él y su familia y Tony Khan no ha sido menos. Permitirá a luchadores y demás acudir a su entierro.

There may be some absences on AEW Dynamite either this week or next week — whenever they are. Tony Khan offered the show off to anyone who wanted to attend Bray Wyatt's services.

