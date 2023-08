Thompson ve pelea contra Usman como algo obvio

Stephen Thompson quiere lograr una última carrera por el título y no cree que Ian Garry lo consiga allí. Después de que su pelea con Michel Pereira en UFC 291 fracasara debido a que Pereira no dio el peso, Thompson (17-6-1 MMA, 12-6-1 UFC) quiere poner su mirada en el futuro.

Las peleas con contendientes en ascenso Jack Della Maddalena y Garry son enfrentamientos estilísticos divertidos que él entretendría, pero después de que el ex campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman lo criticó, esa es la pelea que «Wonderboy» quiere.

“Le dije a UFC: ‘Mira, pelearé contra los JDM. Pelearé contra los Ian Garry. Sólo dame un campo de entrenamiento completo. Y luego, unos días después, he aquí, ¿Kamaru Usman me llama? Vámonos malditamente.

“Quiero decir, estaba dispuesto a luchar contra los JDM, los Ian Garry, los Shavkat (Rakhmonov). Pero luego está el tipo, el contendiente número uno, el ex campeón de UFC, uno de los mejores peleadores, llamándome. Este era un tipo al que pensé que me enfrentaría algún día y nunca lo hice, y creo que él estaba pensando lo mismo. Y yo pensé: ‘Hagamos que esta pelea suceda’. ¿Me estás tomando el pelo?‘»

Thompson, dos veces retador al título, ha brindado muchas oportunidades a los contendientes de menor ranking, donde perdió algunas peleas y prevaleció en otras. Él piensa que es justo que pelee contra un peso welter de mayor rango para variar.

«He estado luchando al revés desde Tyron Woodley, aparte de Gilbert Burns, para ser honesto. He estado contraatacando. He estado luchando contra esos 13: los Geoff Neals, los Vicente Luques, los Belal Muhammads. Intenté conseguir esa pelea con Michel Pereira, que creo que tenía 15 o 13 años, no lo recuerdo, pero les di una oportunidad a estos muchachos.

“Quiero mostrarle a UFC, y no sólo a UFC, sino a los fanáticos, que no soy un guardián. No soy un portero. Tengo una pequeña ventana para hacer lo que quiero hacer con el juego de lucha. Tengo 40 años, y cuando veo la oportunidad de buscar otra oportunidad por el título antes de que termine, cuando Kamaru Usman me llama, digo: amigo, es obvio. Pan comido.«

Thompson sabe que ha tenido reveses recientes ante Belal Muhammad y Gilbert Burns, pero ve una victoria sobre Usman como un boleto para una oportunidad por el título.

«León Edwards. Cuando vencí a Kamaru Usman, ese es mi plan, eso es lo que quiero«.