Así luce por ahora el cartel de AEW All Out 2023

Será una buena prueba para AEW que una semana después de su mayor evento hasta la fecha (y mayor evento en la historia de la lucha libre bajo registros oficiales), presente nueva cita, esta vez sobre suelo estadounidense: All Out.

Y sea capaz o no AEW de atraer nuevamente una gran cantidad de miradas todavía con la resaca de All In London, Tony Khan y Cía buscan que el cartel no desmerezca el esfuerzo de atención, confirmando en las postrimerías de la gran cita británica dos importantes combates para el PPV del próximo domingo.

Durante la rueda de prensa que AEW realizó una vez concluido All In, Khan anunció que Kenny Omega luchará contra Konosuke Takeshita. Primera vez sobre la casa Élite que estos se miden en mano a mano.

Lógica evolución de la rivalidad, pues el nipón puso de espaldas planas a «The Best Bout Machine» en All In y dio así la victoria a su equipo. Khan ante la demanda de Don Callis de un combate entre su otrora amigo y su nuevo representado, hizo oficial el encuentro.

Mientras, Jon Moxley competirá por el Campeonato Internacional AEW, aunque su rival puede que no sea Orange Cassidy. Antes de All Out, el miércoles en Dynamite, «Freshly Squeezed» defenderá la correa ante Penta El Zero Miedo.

Moxley y Cassidy batallaron el domingo en All In, donde el equipo del segundo salió victorioso. Dos años atrás, AEW los programó en un duelo, pero la baja de Moxley por el tratamiento de su alcoholismo hizo que los planes se cancelaran.

► Cinco días hasta All Out 2023

La tercera cita estival de pago por visión que presenta AEW, All Out 2023, contará con el United Center de Chicago (Illinois, EEUU) como sede y con el siguiente cartel provisional.

#AEW International Champ @orangecassidy puts the title on the line against @PENTAELZEROM on #AEWDynamite LIVE from Chicago!



The winner will face BCC’s @JonMoxley at #AEWAllOut LIVE on PPV this Sunday!



Don’t miss Wednesday Night #AEWDynamite at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork! pic.twitter.com/KbGnL80ht9 — All Elite Wrestling (@AEW) August 28, 2023