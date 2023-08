Explicado el atuendo de Adam Cole en All In 2023

«Lo único que puedo decir es que tengo un atuendo muy especial diseñado específicamente para este evento. En realidad, es un conjunto que he deseado usar durante mucho tiempo. Algunos de mis fans más devotos quizás sepan a qué me refiero. Algunas personas, nuevamente, probablemente no lo sepan. Lo único que adelantaré es que tengo planeado usar un equipo muy especial en el Estadio de Wembley. Estoy realmente emocionado por lucirlo». Adam Cole cumplió su promesa de presentar un atuendo especial en All In 2023.

► El atuendo de Adam Cole en All In

Pero no todos -incluido un servidor- fueron capaces de entender en quién estaba inspirado y han tenido que esperar a que The Pamama City Playboy lo explicara después del evento en una reciente publicación en X: «En la noche más grande de mi carrera, ante una audiencia de 81,000 personas en All In, tuve que rendir homenaje al villano más icónico de los videojuegos de todos los tiempos. El ‘God Damn Hero’«. Lamentablemente para él, no le dio suerte pues acabó siendo derrotado por MJF en la lucha estelar.

On the biggest night of my career in front of 81k people at #AEWAllIn, I had to pay tribute to the greatest Video Game villain of all time. The “God Damn Hero.” #HandsomeJack @Borderlands pic.twitter.com/8aoAVNUw2B — Adam Cole (@AdamColePro) August 29, 2023

El luchador está hablando del personaje Handsome Jack de Borderlands 2, videojuego de acción en primera persona con elementos de rol que fue lanzado en 2012 como secuela de Borderlands, de 2009, y ambientado cinco años después de este, cuya sinopsis dice así: Handsome Jack, antagonista principal, ha tomado la corporación Hyperion, y se ha autoproclamado dictador de Pandora tras haber encontrado «La Cámara». El nuevo grupo viaja en tren en busca de La Cámara. Pero resulta ser una trampa de Jack pues quiere eliminar a todos los buscadores de la cámara, y el vagón donde viajaban resulta ser un vagón lleno de explosivos, pero los buscadores sobreviven a este atentado, al ser rescatados por Clap-Trap, deciden continuar con su búsqueda de la cámara, y asesinar a Jack y traer de vuelta la paz a Pandora.