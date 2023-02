Muchos fans esperan que Jey Uso sea quien destrone a Roman Reigns

Todo parece indicar que el fin de The Bloodline está más cerca que nunca. Jey Uso está enojado con Jimmy Uso y con Roman Reigns y Solo Sikoa, sin embargo, el pasado viernes en SmackDown, se arrepintió un poco de esto y ayudó a Jimmy a retener el Campeonato Indisputable de Parejas WWE.

Jey no quiso ver a Reigns en el pasado SmackDown, y esto ha hecho que muchos aficionados estén pensando en la posibilidad de que sea Jey quien rompa el esquema y el panorama actual establecido en WWE, para poder surgir y derrocar al tirano Jefe Tribal.

► ¿Podrá Jey Uso destronar a Roman Reigns?

De hecho, recientemente en el subreddit Squared Circle de Reddit, dedicado a la lucha libre profesional, un usuario recibió miles de “Me gusta” al recordar que la primera derrota limpia, por cuenta de tres, que recibió Roman Reigns en televisión estuvo a manos de su primo, Jey Uso, incluso, publicaron el siguiente video del momento:

Esta lucha en mención ocurrió el 23 de septiembre de 2013, durante un Monday Night Raw celebrado en la Allstate Arena en Rosemont – Chicago, Illinois. En una lucha de once contra uno, The Shield (Dean Ambrose, Roman Reigns y Seth Rollins) cayó derrotado en contra de R-Truth, Rob Van Dam, The Prime Time Players (Darren Young y Titus O’Neil), Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Justin Gabriel, Kofi Kingston, Zack Ryder y The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso).

Ya veremos qué tiene Triple H en mente a nivel creativo. Que The Usos pierdan el Campeonato de Parejas WWE, The Bloodline podría sobrevivir. Pero si Jey Uso se va en contra de Roman Reigns, sería ya el final por completo del grupo.