Este pasado viernes, la cuestión sobre el estatus de The Usos para Elimination Chamber 2023 pareció resolverse. No muy convencido de la lealtad de sus primos, Roman Reigns pidió a Jimmy y Jey que vieran el inminente PPV desde casa, argumentando que así tendrían mejor perspectiva de las cosas.

Como motivo real, los problemas legales de The Usos —en especial los de Jimmy—, quienes aparentemente tienen todavía prohibida la entrada a Canadá, país donde ya saben se celebrará Elimination Chamber.

Sin embargo, ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer revela que, según sus fuentes consultadas, Jimmy Uso sí cuenta con permiso para cruzar la frontera y podría aparecer por el evento el sábado, tal vez acompañado de Jimmy, a pesar de esa petición de Reigns adscrita al “kayfabe”.

Por ahora, con la incógnita otra vez presente de si The Usos formarán parte de Elimination Chamber 2023, les recuerdo el cartel confirmado del show.

Got any words of encouragement for @SamiZayn ahead of #WWEChamber this Saturday?https://t.co/nDpGI79IYs