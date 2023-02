Volkanovski quiere que Rodríguez defienda título interino

Alexander Volkanovski quiere que Yair Rodríguez mantenga ocupada la división de peso pluma en medio de sus continuas actividades de peso ligero.

Las aspiraciones al título de peso ligero de Volkanovski se toparon con un obstáculo el fin de semana pasado en una derrota ante Islam Makhachev en UFC 284. Intentó convertirse en el último de una serie de campeones simultáneos de múltiples divisiones en la historia de UFC.

Una pelea antes de la derrota de Volkanovski, Rodríguez se quedó boquiabierto con una sumisión salvaje de Josh Emmett en el evento coestelar. Ganó el título interino de peso pluma y la oportunidad de unificarse contra Volkanovski.

Pero, Volkanovski podría no regresar al peso pluma por un tiempo después de la derrota ante Makhachev. Ya se están hablando de una revancha entre las dos partes, aunque no está claro cuál es la posición de UFC sobre esa idea.

Volkanovski quiere otra oportunidad en el cinturón de peso ligero. Mientras tanto, siente que Rodríguez podría defender el título interino una o dos veces durante su ausencia.

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani en The MMA Hour , Volkanovski habló sobre su futuro en la división de peso pluma.

“Cuando estoy haciendo esto de peso ligero, es por eso que estamos haciendo este cinturón interino. No queremos retrasar las divisiones y él será el tipo que se ocupará de eso mientras yo no esté… él puede mantener eso hasta que yo esté allí… cualquier decisión que tomemos será ‘Está bien, no hay razón para esto’. tiene que suceder ahora mismo’, especialmente cuando no es así como funciona un interino…

“El objetivo era dejarlos hacer lo que tenían que hacer mientras yo hago esta cosa del peso ligero”.

Antes de que Rodríguez ganara el título interino, derrotó a Brian Ortega en su último enfrentamiento en UFC Long Island el año pasado. Se recuperó a lo grande después de una derrota ante el ex campeón Max Holloway en cinco asaltos.

La última defensa del título de peso pluma de Volkanovski fue contra Holloway en UFC 276. Dominó a su rival para ganar la trilogía y defendió el título por cuarta vez.

Si Volkanovski vs. Makhachev 2 sucede a continuación, a Rodríguez no le faltan retadores potenciales. Holloway y Arnold Allen pelearán en UFC Kansas City más adelante este año, y el ganador será un adversario potencial para Rodríguez.

El aliento de Volkanovski de una pelea por el título interino valió la pena para Rodríguez, aunque podría pasar un tiempo hasta que los dos se enfrenten cara a cara en el octágono.