The Usos no estarán en Elimination Chamber 2023

Como consecuencia de los reiterados asuntos legales de la dupla, Canadá tiene vetada la entrada de The Usos a su territorio; problema que ya afectó a los planes de WWE para SummerSlam 2019, por ejemplo. Y sin que haya noticias sobre un levantamiento de esa prohibición, WWE tendrá que afrontar este pormenor de cara a Elimination Chamber, que ya saben tendrá lugar desde Montreal.

Una resolución creativa que anoche McMahonlandia desveló durante Friday Night SmackDown.

Y es que ayer, The Usos coparon casi todo el episodio de la marca azul, de principio a fin. Primeramente, Jey hizo dupla con su hermano Jimmy, sin escatimar en incertidumbre previa, defendiendo exitosamente el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE ante Ricochet y Braun Strowman.

Seguidamente, Jey reafirmó su respaldo a Sami Zayn, para regocijo del público. Y por último, en pos de evitar posibles conflictos, Roman Reigns, vía telefónica, les pidió quedarse en casa la semana que viene y ver Elimination Chamber por televisión, esgrimiendo que así tendrían mejor perspectiva de las cosas. He aquí la justificación narrativa para la forzosa ausencia de los Campeones Indiscutibles de Parejas WWE.

Habría gozado de mayor dramatismo el encuentro entre Roman Reigns y Sami Zayn en Elimination Chamber con la presencia de The Usos. Veremos de qué manera da continuidad WWE a la historia sin estos fundamentales miembros de The Bloodline.

No hubo ningún nuevo anuncio para Elimination Chamber 2023, PPV que tendrá lugar el sábado que viene desde el Bell Centre de Montreal (Canadá). Este es su cartel provisional.

"Sometimes you see things on TV, that you don't see when you're here live."@WWERomanReigns told @HeymanHustle that he wants The @WWEUsos to stay home next week… 👀#SmackDown pic.twitter.com/QBjo1nSuN8