Mojo Rawley tuvo una buena noche en el reciente Monday Night Raw ya que, pese a perder en un mano a mano frente a Ricochet, minutos más tarde se logró coronar como nuevo Campeón 24/7. Esto ocurrió cuando aprovechó la paliza que Brock Lesnar le dio a R-Truth, hasta entonces dueño del título. El Campeón WWE, quien ignoró dicho campeonato, se lo sirvió en bandeja de plata a Rawley para que le arrebatara la corona.

Esa fue la segunda vez que Rawley obtiene el Campeonato 24/7, ya que previamente lo había obtenido durante el especial Fox’s New Year’s Eve with Steve Harvey celebrado en Times Square, en Nueva York, aunque la alegría solo le duró unos minutos.

En esta ocasión, Mojo Rawley escapó de Raw con el campeonato en mano e indicó que no va a seguir el ejemplo de todos sus antecesores, ya que enfrentará a todo el que se le ponga encima para defender este Campeonato.

Bueno, a pesar de las promesas de cambio que Mojo Rawley le daría a este Campeonato, lo que no cambió fue la costumbre de que se realicen los cambios titulares en los eventos en vivo, ni los reinados efímeros.

La noche de este viernes, durante un evento en vivo de WWE Lafayette, Louisiana, Mojo Rawley participó en el mismo, pero perdió su Campeonato 24/7 contra R-Truth durante un segmento rápido en el ring. Sin embargo, Rawley luego recuperó el título después de varios minutos y salió del evento siendo el campeón. He aquí algunas publicaciones compartidas por los asistentes a dicho evento:

Breaking news again Mojo Rawley is your new wwe 247 champion. Helluva run for truth

