RAW 13 DE ENERO 2020 .— Mientras que NXT ha mejorado debido a la competencia con AEW, Raw experimenta el fuego amigo de SmackDown que lo orilla a superarse. El show azul está por encima las expectativas, y cada semana aparece en el primer o segundo lugar en rating, así que la marca roja debe ponerse las pilas. Para esta noche han anunciado varias luchas atractivas, con las que quieren recuperar el terreno perdido. Monday Night Raw se emite desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky.

Raw 13 de enero 2020

Sigue la rivalidad entre Seth Rollins y Kevin Owens. La semana pasada las cosas se pusieron interesantes cuando Owens se hizo con dos poderosos aliados: Samoa Joe y el enorme Big Show, un contrapeso inmejorable ante los energúmenos AOP. Esta semana, ambos tríos se verán las caras en la que está siendo promocionada como la primera pelea a puñetazo limpio en Raw. Sí, ésta no será lucha, sino pelea.

A pesar de que Buddy Murphy ha perdido dos luchas ante Aleister Black, no rivalidad no ha terminado. Murphy ha pedido otra lucha contra el europeo, y esta vez viene con todo para sumar un punto en una serie que no se siente aburrida debido a la calidad de ambos.

Rusev y Bobby Lashley volverán a enfrentarse, y de entrada se agradece que el segmento semanal de la vida amorosa de Lana sea un combate. El atractivo extra es que Rusev ha prometido traer de vuelta su personalidad de «Bulgarian Brute». ¿Estará Liv Morgan gritándole órdenes?

Por si fuera poco, Brock Lesnar estará presente, y presumiblemente alguno de los participantes del Royal Rumble buscará encararlo.

Raw 13 de enero 2020 | La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro