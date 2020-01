El evento estelar del reciente Friday Night SmackDown fue una lucha de mesas protagonizada entre Roman Reigns contra Robert Roode, cuyo ganador seleccionaba la estipulación para el encuentro entre el «Big Dog» contra King Corbin en Royal Rumble que se dará a lugar el próximo fin de semana.

Roman Reigns ganaría ese encuentro y seleccionó la estipulación para su encuentro contra Corbin, la cual será una lucha del tipo Falls Count Anywhere.

► El pequeño detalle durante la entrada de Roman Reigns

Roman Reigns ha estado usando una pequeña colchoneta durante su entrada. Los fanáticos de la televisión nunca lo han visto, pero es muy probable que los asistentes al lugar donde se realiza el programa se hayan preguntado en sus cabezas: «¿Por qué exactamente usa eso?»

Anyone else noticed Roman's cute little crash mat so he doesn't hurt his hand? pic.twitter.com/OVj5Lq1CfI — Sam Driver-Tweddell (@LessDefined) January 18, 2020

«¿Alguien más notó el pequeño tapete protector de Roman para que no se lastime la mano?»

Si bien es obvio que se trata de una colchoneta que se usa para proteger la mano durante la entrada de Roman Reigns, algunos fanáticos aún querían saber la razón exacta. Cierto fanático publicó un tuit (ya borrado) y etiquetó a Reigns para explicar el uso del tapete.

El ex campeón WWE dejó en claro que es exactamente lo que parece. La pequeña colchoneta se usa para proteger su puño durante su ritual de entrada al ring. Además, Roman Reigns agregó que tiene que hacerlo 48 semanas al año y que dar el golpe sin el tapete sería como golpear una puerta antes de su lucha. Esta fue su respuesta:

Nothing to explain Nick. It’s a little piece of pad. So I don’t break my hand on steel grate. I gota perform like 48 weeks a year man. So that would be stupid. It would be like,🤔 head butting a door before my match level of stupid. Anyway, have a good day Nick. 🤙🏽 https://t.co/OgHEoUuDIt — Roman Reigns (@WWERomanReigns) January 18, 2020

«Nada que explicar Nick. Es un pedazo de colchoneta. De esta manera no me rompo la mano golpeando el metal. Tengo que hacer esto 48 semanas en el año, así que sería estúpido. Sería como.. un nivel de estupidez del tipo golpearse la cabeza contra una puerta antes de mi lucha. De cualquier manera, que tengas un buen día Nick.»

La frase «golpearse la cabeza contra una puerta» dicha por Reigns es una referencia obvia al ritual previo que hacía Goldberg antes de sus luchas, que se convirtió en un problema para él en el 2017. Goldberg terminó golpeándose tontamente en la puerta antes de salir a dirigirse al público, olvidando sus líneas en el proceso y con sangre en su frente sin haberse percatado.

La respuesta de Goldberg a lo dicho por Reigns no se hizo esperar. Esto publicó recientemente:

1 of those “C’mon man” ESPN moments. I’ll stick with my old school ways ….seems to of worked 99% of the time. We all have bad days. I tend to tap into an entirely different level of intensity. Doesn’t work for everyone. Kinda like the difference between #UGA & GeorgieTech. 🤣 https://t.co/MpixoWjgDU — Bill Goldberg (@Goldberg) January 18, 2020

«Fue uno de esos momentos graciosos para ESPN. Seguiré con mis costumbres de la vieja escuela … ya que parece que funcionó el 99% del tiempo. Todos tenemos días malos. Tiendo a aprovechar un nivel de intensidad completamente diferente. No funciona para todos, es como la diferencia entre la Universidad de Georgia y Georgia Tech. 🤣»

¿Se estará cocinando un Roman Reigns vs. Goldberg para Arabia Saudita o para Wrestlemania 36? ¿Cuál lanza es mejor?