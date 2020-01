Para Sheamus puede ser un problema, al menos ahora mismo, haber vuelto como rudo si tenemos en cuenta que WWE no suele realizar rivalidades rudo contra rudo, como tampoco técnico contra técnico. Porque tanto Shinsuke Nakamura (Campeón Intercontinental) como The Fiend (Campeón Universal), los dos campeones que tiene en su misma marca, son villanos. Por otro lado, seguro que está contento, dentro de lo que cabe, con que Braun Strowman tenga una oportunidad contra el japonés. Si lo vence, podría abrirle la puerta a él.

► Sheamus busca este campeonato en 2020

No sería una puerta demasiado interesante quizá por la que entrar, pues hablamos de que se enfrentaría a un monstruo, pero es una puerta, al fin y al cabo. Y es más, está más que dispuesto a cruzarla. Hablando recientemente con BT Sport, el «Guerrero Celta» puso en claro que si intención, más allá de rivalizar en este momento con Shorty G, es ir a por el Campeonato Intercontinental.

«Quiero el Campeonato Intercontinental. No me importa quién lo tenga. No me importa si es Shinsuke Nakamura o si es Braun Strowman, ese es el título que quiero. Es el número uno en mi lista para este año. Eso es todo en lo que estoy pensando ahora mism. Es la última pieza de mi colección de los campeonatos de WWE. No me importa el Royal Rumble, ya lo gané en 2012, quiero el Campeonato Intercontinental. Esto es todo lo que me importa, todo lo que le importa a Sheamus, en este momento».

El irlandés es tres veces Campeón WWE, una vez Campeón Mundial de Peso Completo, dos veces Campeón de Estados Unidos, cuatro veces Campeón de Parejas SmackDown y una vez Campeón de Parejas Raw. Sin olvidar que ganó Royal Rumble, Money in the Bank y el King of the Ring. Y a pesar de este enorme palmarés que cualquier Superestrella querría tener, no quiere retirarse sin ser Campeón Intercontinental. Veremos si es capaz de conseguirlo en este 2020. Pero no sorprendería a nadie que así fuera.