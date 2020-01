Mojo Rawley como Campeón 24/7: "Seré el primero que..."

Al contrario de lo que podemos decir cada semana, Mojo Rawley no tuvo una mala noche en el reciente Monday Night Raw. Para comenzar, tuvo la oportunidad de enfrentar en un mano a mano a Ricochet. No fue un combate largo pero el ex NFL tuvo algunos momentos de dominio antes de perder. Para continuar, se coronó como nuevo Campeón 24/7. Ocurrió cuando aprovechó la paliza que Brock Lesnar dio a R-Truth, hasta entonces dueño del título. El Campeón WWE se lo sirvió en bandeja de plata a Rawley para que le arrebatara la corona.

Cualquiera adivinaría que no le durará mucho el reinado, que tan pronto como el lunes que viene, o puede que en algún momento durante esta semana, sea vencido por el propio Truth o por otro luchador del elenco. Sobre todo si tenemos en cuenta cual va a ser su estrategia. Porque Rawley no va a seguir el ejemplo de todos los campeones que ha habido hasta ahora, no piensa huir de nadie.

► Mojo Rawley como Campeón 24/7

I’m not running. I’m not hiding. I’m the FIRST @WWE 24/7 CHAMPION TO NOT COWER WITH THE TITLE. I look forward to defending this title, any time, any place. Cuz that’s how Mojo rolls. #RAW pic.twitter.com/OLzDOKusx7 — Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) January 14, 2020

«No voy a huir. No me voy a esconder. VOY A SER EL PRIMER CAMPEÓN 24/7 QUE NO SE ACOBARDA. Tengo previsto defender este título en cualquier momento, en cualquier sitio. Porque así es Mojo».

Esta es la segunda vez que este luchador consigue el título. La primera fue el 31 de diciembre de 2019 en el evento Fox’s New Year’s Eve with Steve Harvey celebrado en Times Square, en Nueva York. Aprovechó la distracción de Truth durante una entrevista con Maria Menounos, que fue la réferi de ese breve combate entre ambos. De momento, este segundo reinado le está durando más a Rawley, pues el primero fue de unos minutos. Veremos cuánto le dura este porque, por otro lado, si bien él no va a huir, todos van a correr hacia él.