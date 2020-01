El último Raw contó con la presencia de Brock Lesnar y Paul Heyman, que lanzaron un nuevo aviso hacia Royal Rumble 2020. El Campeón WWE entrará primero en la campal varonil y quiere que todos lo tengan claro. Empezando por R-Truth, a quien dio una paliza. También vimos a Seth Rollins y AOP masacrar a Kevin Owens, Samoa Joe y el Big Show con la ayuda de Buddy Murphy. Del mismo modo, el cuadrado amoroso más famoso de la lucha libre sigue estrenando capítulos. Sin olvidarnos de cómo continúa ascendiendo Drew McIntyre.

► Interesantes reacciones al último Raw

Son muchas las reacciones que estamos viendo a todo lo ocurrido en el show de anoche, pero intentaremos reunir las mejores. Primero, la de Will Ospreay al espectacular movimiento de Owens para lanzarse sobre los Autores del Dolor. Y hablamos de un luchador el británico que destaca precisamente por hacer cosas asombrosas en los encordados. Pero KO es KO.

«¡QUÉ DEMONIOS! Eso fue una locura«.

Hablando de «La Bestia Encarnada», recientemente comentamos que su participación podría opacar la presencia de luchadores de NXT pues todos los focos estarán sobre él. No obstante, eso no parece importarle demasiado a Keith Lee. ¿Imaginan que ambos se encuentran en la campal? La estrella de la marca amarilla lo está haciendo y no sería una locura que participara.

Y siguiendo con Lesnar, muchos afirman que su segmento con Heyman fue salvado por el propio Truth, que siempre aporta diversión y entretenimiento cuando aparece. De hecho, Natalya lo considera el mejor momento del reciente programa.

Como también lo hace Matt Hardy.

Love me some @RonKillings. The Truth of R is a special & gifted entertainer. #RAW — The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) January 14, 2020

«Quiero más de R-Truth. La Verdad de la R tiene un don para ser entretenido».

Siguiendo con McIntyre y el impulso que está recibiendo, él mismo tiene claro que es el favorito para la campal varonil del 26 de enero.

Y si hablamos de ganar la campal, no podemos no mencionar a Charlotte Flair. Pero ahora hacemos lo propio con Sarah Logan, que también entrará al combate, aunque anoche perdió co «The Queen» de nuevo.