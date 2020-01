WWE ha realizado unas horas atrás un nuevo programa de Monday Night Raw que además preparó el camino para lo que ocurrirá la semana que viene, cuando se celebrará el último episodio de la marca roja antes de Royal Rumble 2020.

► Reigns vs Roode con estipulación

Pero no solo preparó el camino para el próximo lunes, sino también para este viernes, cuando veremos un nuevo Friday Night SmackDown. Durante el programa se anunció que Roman Reigns va a verse las caras con Robert Roode en un combate estelar de mesas.

Esto ocurrirá una semana después de que «El Glorioso» volviera a la acción tras pasar unos días fuera de la programación suspendido por violar la Política de Bienestar. Lo hizo atacando brutalmente al samoano ayudando a King Corbin y Dolph Ziggler. Las redes están haciendo mofa de un momento que puede verse en el video ocurrido precisamente durante la golpiza de la semana pasada, cuando Roode lanzó a Reigns sobre la mesa de transmisión, siendo incapaz de romperla. ¿Podrá corregir su error dentro de unos días?

Puede estar tranquilo porque va a contar con ayuda. A no ser que se estipule además que no puede haber intervenciones, tanto los dos rudos mencionados como The Usos aparecerán en el combate con toda propabilidad para ayudar a su amigo.

Esto es lo único que se sabe por ahora del nuevo episodio de la marca azul, pero en los siguientes días iremos sabiendo más. Podemos adelantar que veremos la continuación de la trama Otis–Mandy Rose, cómo avanza la rivalidad Daniel Bryan vs The Fiend hacia su combate por el Campeonato Universal o el primer combate de John Morrison en WWE desde noviembre de 2011.