Quienes han seguido la carrera de Brian Cage hasta ahora saben por qué es un luchador que cualquier empresa querría tener. Tiene el aspecto y la fuerza de Batista pero es capaz de hacer movimientos como si fuera Rey Mysterio. Es una maravilla de la naturaleza que ahora mismo podría ser Campeón Universal en WWE o Campeón Mundial de Peso Completo IWGP en NJPW o Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Pero parece que no quiere probar suerte en las más grandes empresas, al menos hasta que supimos que…

► ¿Brian Cage no firmó con AEW?

El medio SoCal UNCENSORED publicó esta información que todos tomamos como cierta (y puede que lo sea) pero Melissa Santos, esposa del luchador, la ha desmentido recientemente en Twitter con estas dos publicaciones:

Really?? How can you confirm something that isn't true???? I'm his wife and I can CONFIRM, he hasn't signed on any dotted line. @socaluncensored https://t.co/ao2EZ67PsR — Melissa Santos (@ThisIsMelSantos) January 13, 2020

«¿De verdad? ¿Cómo pueden confirmar algo que ni siquiera es verdad? Soy su esposa y puedo CONFIRMAR que no ha firmado en ninguna línea punteada».

exactly! And when he finally signs somewhere be it AEW, IMPACT ect….. we will let you know. People trying to get ahead of actual facts is not cool. — Melissa Santos (@ThisIsMelSantos) January 13, 2020

— Esto es por lo que debes esperar a escuchar la información del luchador o de su esposa antes de asumir nada. — ¡Exacto! Y cuando finalmente firme en algún sitio, sea AEW, IMPACT, etc…se lo haremos saber a todos. No está bien que la gente quiera adelantarse a los hechos.

Por su parte, Cage no ha hecho ninguna publicación al respecto. Esta información, sin embargo, no confirma que no haya firmado. Después de todo, Taya Valkyrie, esposa de John Morrison, también desmintió en su momento que éste fuera a regresar a WWE. La idea de desmentir estas noticias es porque resulta más beneficiosos los debuts sorpresa. Y en el caso de WWE, una de las cláusulas es no decir nada a los medios hasta que la propia empresa lo decida.

Estaremos atentos al próximo informe acerca del futuro de este luchador.